Более 1000 пьяных водителей выявили полицейские в Туркестанской области

В Туркестанской области за год выявили более 1000 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Туркестанской области, за год полицейскими департамента выявлено 647 960 правонарушений. В том числе, с помощью автоматических систем измерений скорости установлено около 282 тыс. административных нарушений.



Также стражи порядка в Туркестанской области выявили более 1000 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. За превышение скорости к ответственности привлечено около 274 тысяч нарушителей.

В отношении свыше 700 водителей приняты меры за выезд на встречную полосу движения. Составлены административные протоколы на 7431 нарушителя, пользовавшихся телефоном при управлении транспортным средством. Выявлено более 41 тысячи случаев неиспользования ремней безопасности.

По области свыше 870 водителей лишены права управления транспортными средствами. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли около 40 тысяч пешеходов.

В Павлодаре сотрудник МВД стрелял в посетителя заведения.

