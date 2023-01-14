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В трех областях Казахстана ожидается сильный мороз 15 января

В трех областях Казахстана ожидается сильный мороз 15 января Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

"На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юге республики – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 31-36 градусов, в Алматинской, Жамбылской областях – сильный мороз 30-32 градуса.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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