В трех областях Казахстана ожидается сильный мороз 15 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

"На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юге республики – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 31-36 градусов, в Алматинской, Жамбылской областях – сильный мороз 30-32 градуса.