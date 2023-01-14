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В Иране казнили бывшего чиновника за "шпионаж в пользу Великобритании"

В Иране казнили бывшего чиновника за "шпионаж в пользу Великобритании" Фото: pixabay
14 января, по сообщениям СМИ, был казнен Алиреза Акбари, бывший иранский чиновник, гражданин Ирана и Великобритании, обвиненный в коррупции и сотрудничестве с британской разведкой, сообщает Zakon.kz.

Алиреза Акбари, гражданин Великобритании и Ирана с двойным гражданством и бывший иранский чиновник, был казнен. Об этом 14 января сообщило иранское издание Mizan, связанное с судебной системой, передает CNN.

Согласно твитам Mizan, он был повешен за преступления, включая "коррупцию на земле". Точную дату казни в сообщении не указали.

Акбари обвинялся в "широком сотрудничестве с сотрудниками британской разведки", за которое он получал "огромные суммы денег".

Смертный приговор Акбари был объявлен всего несколько дней назад, 11 января, после того, как он был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Акбари отрицал все обвинения.

"На этом основании и после предъявления обвинения обвиняемому дело было передано в суд, состоялись слушания в присутствии адвоката обвиняемого, и на основании действительных документов, имеющихся в деле этого человека, он был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу Великобритании".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил этот шаг.

"Я потрясен казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это был бессердечный и трусливый акт, совершенный варварским режимом, не уважающим права человека своего собственного народа. Мои мысли с друзьями и семьей Алирезы", – написал Сунак в Twitter.

После заявлений премьера Великобритании министр иностранных дел Джеймс Клеверли назвал казнь "варварским актом", который "заслуживает самого решительного осуждения".

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