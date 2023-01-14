Задержали жителя Талдыкоргана, продававшего наркотики у себя дома

Фото: pixabay

Полиция задержала 45-летнего жителя Талдыкоргана, который организовал в своей квартире точку по реализации наркотиков, сообщает Zakon.kz.

К полицейской спецоперации по задержанию наркоторговца подключили бойцов Нацгвардии и кинологов со специально обученными собаками. Задержан 45-летний житель мкр. "Болашак" города Талдыкоргана, который организовал в своей квартире точку по реализации наркотиков.

"Мужчину задержали при сбыте порядка 14 грамм марихуаны. По месту жительства подозреваемого также обнаружено 83 грамма "Пирролидина", относящегося к синтетическим наркотикам. Кроме того, при обыске полицейские обнаружили в квартире патроны от огнестрельного и травматического оружия".



По факту начато уголовное расследование. Задержанный помещен под стражу.

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