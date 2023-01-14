Задержали жителя Талдыкоргана, продававшего наркотики у себя дома
Фото: pixabay
Полиция задержала 45-летнего жителя Талдыкоргана, который организовал в своей квартире точку по реализации наркотиков, сообщает Zakon.kz.
К полицейской спецоперации по задержанию наркоторговца подключили бойцов Нацгвардии и кинологов со специально обученными собаками. Задержан 45-летний житель мкр. "Болашак" города Талдыкоргана, который организовал в своей квартире точку по реализации наркотиков.
"Мужчину задержали при сбыте порядка 14 грамм марихуаны. По месту жительства подозреваемого также обнаружено 83 грамма "Пирролидина", относящегося к синтетическим наркотикам. Кроме того, при обыске полицейские обнаружили в квартире патроны от огнестрельного и травматического оружия".
По факту начато уголовное расследование. Задержанный помещен под стражу.
Также жителя Алматинской области задержали с 12 килограммами марихуаны.
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