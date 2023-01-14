В Усть-Каменогорске сгорел автомобиль

Автомобиль BMW 520і 1992 года выпуска сгорел возле жилого дома в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Восточной-Казахстанской области пояснили, что в стоящей на месте машине загорелись внутренняя обшивка салона, багажник и покрышки колес.





"Прибывшими пожарными огонь ликвидирован на площади 3 кв. м. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности, а именно короткое замыкание проводов, подходящих к бензонасосу автомобиля". Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве напомнили, что причинами пожаров в автомобилях часто является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнение и несоблюдение правил пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей, несвоевременного и не в полном объеме проведенного технического обслуживания.

