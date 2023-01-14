Мороз и штормовое предупреждение – погода в Казахстане на 15 января

На большую часть территории Казахстана по-прежнему оказывает влияние обширный антициклон, предупреждают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Днем в воскресенье на севере и юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер на севере, юге, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере Абайской области – низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, западе, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области и в городе Кокшетау ожидаются низовая метель, ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере области 15-20 м/с.

На юго-востоке Мангистауской области – пыльная буря. В городе Актау ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется сильный мороз -31-36°C, в Алматинской, Жамбылской областях -30-32°C.