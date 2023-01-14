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Токсиколог назвал самые полезные для иммунитета продукты

Токсиколог назвал самые Фото: pixabay
Врач-токсиколог перечислил наиболее полезные для иммунитета продукты, сообщает Zakon.kz.

Медицинский специалист Михаил Кутушов в интервью с "Газетой.Ru" отметил, что для здоровья хороши грибы, чеснок и куркума. По его словам, первый продукт оказывает отличный противовоспалительный эффект, а также включает в себя соединения, которые не встречаются в природе.

Также очень полезны куркума, подавляющая развитие аутоиммунных заболеваний, и имбирь, содержащий соединения, которые не встретить в природе.

Кутушов назвал пользу для иммунитета витамина С. Токсиколог отметил, что способность этого витамина защищать организм от инфекций переоценена, однако при заболевании простудой он помогает сократить период недомогания, а, кроме того, снижает риск цитокинового шторма – опасного тяжелого состояния, вызываемого слишком сильной воспалительной реакцией организма на инфекцию.

Специалист уточнил, какие продукты следует есть, чтобы обеспечить организм витамином С.

"Витамин С содержат такие продукты, как болгарский перец, апельсины, лимоны, ацерола, гуава, черная смородина, киви, грейпфруты, клубника, брокколи, кейл, брюссельская капуста". Врач-токсиколог Михаил Кутушов

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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