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Стрельба в центре Лондона - ранены три женщины и ребенок

Стрельба в центре Лондона - ранены три женщины и ребенок Фото: Metropolitan Police Service
Днем 14 января неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона. В результате вооруженного нападения пострадали три женщины и ребенок. Они госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Скотленд-Ярд в Twitter, стрельба велась из движущегося автомобиля на улице рядом с церковью у вокзала Юстон. В этот момент в церкви проходили похороны.

Ранены женщины 41, 48 и 54 лет. Девочке 7 лет.

На данном этапе британские полицейские ведут розыск преступников, которые скрылись с места инцидента, пишет The Guardian. Задержаний пока произведено не было.

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Великобритания Лондон
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