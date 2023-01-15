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Спасатели ВКО помогли мальчику, чей палец застрял в железном кольце

Спасатели ВКО помогли мальчику, чей палец застрял в железном кольце Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели в Усть-Каменогорске пришли на помощь тринадцатилетнему мальчику, который попал в экстренную ситуацию. Его палец застрял в железном кольце, сообщает Zakon.kz.

Паренек надел кольцо во врем игры и не мог снять. Палец опух. Родители также не сумели снять украшение и вызвали спасателей.

Во время всей спасательной операции мама ребенка была рядом, а сотрудники Специализированного отряда сумели успокоить подростка и с помощью инструментов "раскусили" "перстень".

В ДЧС ВКО напоминают родителям об ответственности за детей. Оставление их без присмотра приводит к несчастным случаям.

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