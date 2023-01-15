Бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда

Боец ММА Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону, сообщает Zakon.kz.

Родные Гаглоева уже проинформированы о случившемся, сообщает портал "КрыльяTV".

По словам собеседника издания, они уже выехали за его телом. Причины смерти спортсмена пока не уточнятся.

Георгий Гаглоев родом из Северной Осетии, провел три боя в поп-ММА. Он стал известен после боев с такими спортсменами, как Саймумин "Метро Люблино" Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва "Виллагра" Даниел Иван. Все три поединка Гаглоев проиграл.