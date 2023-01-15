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Диетолог рассказала какие опасные вещества содержатся в пакетированных соках

Диетолог рассказала какие опасные вещества содержатся в пакетированных соках Фото: pixabay
По словам диетолога, в пакетированные соки очень концентрированные, в них содержатся достаточно агрессивные для организма химические вещества, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала как пакетированные соки влияют на здоровье. Беседа со специалистом опубликована на сайте RT.

Диетолог акцентировала внимание на том, что пакетированных соках содержится большое количество канцерогенов.

"Даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти штук. Пять яблок сразу не съесть, это огромное количество простых сахаров, фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина".Ирина Бережная

Диетолог также, напомнила, что покупая готовые соки, необходимо помнить, что в их составе содержатся консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы, которые тоже являются достаточно агрессивными для организма химическими веществами.

Заменить такие прохладительные напитки можно на морсы или компоты, предложила Бережная.

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