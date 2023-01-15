В Перу объявили ЧП

Власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в столице страны и ряде других регионов, сообщает Zakon.kz.

Постановление о введении ЧП в стране опубликовано на официальном сайте правительства Перу.

В постановлении опубликовано следующее:

"Объявить с 15 января 2023 г. сроком на 30 (тридцать) календарных дней чрезвычайное положение в департаментах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману, в департаменте Мадре-де-Диос и в округе Тората, провинция Марискаль Ньето в департаменте Мокегуа. Национальная полиция Перу поддерживает внутренний порядок при поддержке вооруженных сил".

Также в статье четвертой говорится о введении комендантского часа в департаменте Пуно страны:

"Объявить с 15 января 2023 года сроком на десять (10) календарных дней обязательную социальную иммобилизацию всех людей в их домах в департаменте Пуно с 20:00 до 4:00".

Согласно пятой статье постановления порядок в стране охраняют национальные отряды полиции и вооруженные силы:

"Вмешательство перуанской национальной полиции и вооруженных сил осуществляется в соответствии с положениями Законодательного декрета № 1186, Законодательного декрета, регулирующего применение силы Перуанской национальной полицией, и Законодательного декрета № 1095, устанавливает правила применения и применения силы вооруженными силами на территории страны и его Положение, утвержденное Верховным Указом № 003-2020-ДЕ соответственно".

Волнения в Перу начались 8 декабря 2022 года. Тогда президент Перу распустил парламент, намеревавшийся рассмотреть вопрос о его импичменте.

Позже президента страны свергли и он предстал перед судом по обвинению в мятеже и заговоре.

Первое ЧП в стране было введено в декабре 2022 года. Сотни туристов застряли в стране.

После череды событий народ Перу вышел на протесты, за которыми последовала информация о десятках смертей во время стычек народа, полиции и вооруженных сил: