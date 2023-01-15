В ВКО спасатели эвакуировали при пожаре шесть человек

Фото: gov.kz

В городе Алтай по улице Матросова в двухэтажном жилом доме произошел пожар. В квартире, расположенной на втором этаже, в помещении зала горели личные вещи, мебель, деревянные конструкции потолочного перекрытия, сообщает Zakon.kz.

"Прибывшими подразделениями пожарных было создано звено газо-дымозащитной службы, которое проникло в задымленное помещение и эвакуировало 6 человек, 2 из них – дети. Огонь ликвидировали на площади 9 кв. м. Всего было задействовано 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде". ДЧС ВКО просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. "Максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-420° при длительности тления 4-8 минут. Сигарета может тлеть полчаса, ее температура в это время 310-320°. В конечном результате папироса погаснет, но перед этим она может вызвать тление материала, на который была брошена. Новый очаг тления за время 1-4 часа (в зависимости от свойств материала и условий теплоотдачи) способен превратиться в пожар", – отметил Нуржан Омиржанов, начальник Управления ГПК ДЧС ВКО. ДЧС просит помнить о важных мерах предосторожности во избежание пожара: курить в постели или сидя в кресле, тем более, в нетрезвом виде – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее могут загореться одежда или мебель;

даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться;

не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки или коробки от спичек. 15 января в Шымкенте и Алматы горели цех и склад, которые тушили порядка трех часов. Читайте также В Шымкенте почти три часа тушили пожар в цехе Крушение самолета в Непале: "Мы не знаем, есть ли выжившие"

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