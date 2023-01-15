В ряде регионов Казахстана 16 января сохранятся морозы

На большую часть территории Казахстана по-прежнему оказывает влияние обширный антициклон, сохраняющий погоду без осадков, сообщает Zakon.kz.

С прогнозом погоды на 16 января казахстанцев ознакомили синоптики РГП "Казгидромет".

На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с усилением ветра и низовой метелью.

На юге, юго-востоке страны – туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз до -28...-33°C.

В Алматинской области — сильный мороз -24...-29°C.

На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.