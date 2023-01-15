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Ситуация в Украине: Грузия отказала в военной помощи, Зеленский ввел санкции против 198 россиян

Ситуация в Украине 15 января Фото: Instagram/zelenskiy_official
Украина заминировала всю границу с Беларусью в Ровенской области, минобороны Британии опровергло информацию о передаче Украине военных вертолетов Apache, сообщает Zakon.kz.
  • Владимир Путин положительно оценил динамику российских войск в Украине. По его словам, "все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба".
  • В Минобороны РФ заявили, что 14 января был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении ряда российских журналистов, телеведущих, писателей, блогеров, актеров, режиссеров и деятелей культуры. Всего в списке 198 человек.
  • Минобороны Британии опровергло информацию о передаче Украине военных вертолетов Apache. Ранее газета Mirror сообщала о предоставлении Лондоном военной технике Киеву.
  • Украина заминировала всю границу с Беларусью в Ровенской области. С привлечением местных жителей в регионе строят инженерные и фортификационные сооружения. Об этом сообщил в воскресенье в Telegram губернатор области Виталий Коваль.
  • Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что ракета, упавшая на дом в Днепропетровске, была сбита украинской ПВО. При взрыве ракеты обрушился один из подъездов многоквартирного дома. По данным украинской стороны, погибли 25 человек.
  • Трое российских военнослужащих погибли и 15 пострадали при взрыве боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области. ТАСС пишет, что к детонации привело неосторожное обращение с боеприпасами.
  • Генассамблея ООН не может создать трибунал против России, заявил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. Он отметил, что организация не имеет для этого полномочий, и юридически такие инициативы ничтожны. Дипломат заявил, что эту идею на Западе эксплуатируют в политических целях.
  • Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом заявила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

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