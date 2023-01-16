Диетолог посоветовала сократить объем потребляемых калорий после праздников на 20%

По словам специалиста, сбросить лишние килограммы после новогодних праздников можно, если сократить объем потребляемых калорий на 20%, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала диетолог Наталья Зубарева.

Прежде всего она отметила, что худеющим следует как можно скорее вернуться к своему стандартному режиму сна и питания. Стоит провести ревизию холодильника, а также снизить свой ежедневный калораж на 20%.

При разборе содержимого холодильника врач посоветовала отказаться от калорийных покупных соусов и майонезов, жирного, жареного, копчений, фастфуда, маринадов и сладкого, а также уделить внимание тому, чтобы в продуктовой корзине было "меньше баночек и коробочек с готовой продукцией и больше здоровых". При покупке продуктов Зубарева рекомендует вспоминать о главных составляющих средиземноморской диеты — нежирном мясе, рыбе, овощах и фруктах. Последние, подчеркнула Зубарева, наряду с сухофруктами могут заменить десерты.

Говоря о важности здорового сна для похудения, Зубарева порекомендовала ложиться не позже 11 вечера и вставать не позже 7 утра. Собеседница издания также подчеркнула, что чувство вины и неудовлетворения самим собой за набранный вес являются для худеющих крайне непродуктивными эмоциями.

"Напротив, они скорее всего спровоцируют приступы жалости к себе, неприятие собственного тела, желание себя „наказать" путем голодовки, за которой последует новый срыв, а также попытки „утешить себя" с помощью вкусностей". Диетолог Наталья Зубарева