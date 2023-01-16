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В Экибастузе отключат от тепла ряд частных жилых домов

В Экибастузе отключат от тепла ряд частных жилых домов Фото: freepik
16 января в связи с ремонтными работами на сетях приостановят теплоснабжение в частном секторе Экибастуза, передает Zakon.kz

Как сообщает Pavlodarnews.kz по информации ТОО "Экибастузтеплоэнерго", с 9.00 до 22.00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от ул. Амангельды в сторону ул. Бухар жырау для замены участка теплосети.

Под отключение попадут 48 частных жилых домов.

В этот же день с 9.00 до 17.00 планируется отключить внутриквартальную теплосеть от НО-19И в сторону ул. Дружбы, 20 в связи с заменой тепловой сети в подземной прокладке. В период ремонтных работ отопление приостановят в 74 частных домах.

В это же время приступят к работам на внутриквартальной теплосети от ЦТП-251 в сторону ул. Нуралина, 154 по переврезки вновь смонтированной сети. В связи с этим теплоснабжение отключат 49 домах по улицам Нуралина, 150, 152, 152а, 154, 154а, 155, 171, 156, 156а, 158, 160, 162, Шакарима, 33, 33а, 33б, Чехова, 187, 185, 183, 181, 179, 21 Южный пр., 18, 20, 22, 24, 26, Амангельды, 3, 5, 5а, 5б, 10, 12, 18 Южный пр., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.  

Ранее генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин заявил о том, что не знает, когда ситуация с теплом в Экибастузе нормализуется. По его словам, в городе ежедневно тепловики устраняют от 2 до 4 повреждений.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

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