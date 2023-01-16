Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Универсиада-2023: Казахстан опустился в медальном зачете

Универсиада- 2023: Казахстан опустился в медальном зачете Фото: Twitter.com/LakePlacid2023
С шестой на девятую строчку в медальном зачете опустилась сборная Казахстан после очередного дня Универсиады-2023, сообщает Zakon.kz

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие спортивные события и получайте бонус до 150 000 тенге за первое пополнение счета.

Согласно медальному зачету: у казахстанцев 9 место также как и у эстонцев. Пока у нас только одна медаль и это золото, которое завоевал наш молодой биатлонист Вадим Куралес. Он стал лучшим в индивидуальной гонке на 15 километров. Он опередил на 42,6 секунды представителя Норвегии Орьяна Мосенга и на 1 минуту 16,5 секунды французского биатлониста Алекса Гарнье.

Лидирует в медальном зачете Япония с семью медалями (4-2-1), на втором месте команда Франции, которая также имеет семь медалей (2-1-4), следом, завоевав по три медали, идут Чехия (1-1-1) и Финляндия (1-1-1).

Ранее сообщали, что в Универсиаде принимают участие 78 спортсменов из Казахстана по 10 видам спорта: биатлон, хоккей с шайбой (муж), шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт.

Читайте также

Казахстанский фигурист остался без медали Универсиады-2023

"Барселона" победила "Реал"

Сборная Казахстана обыграла команду Кыргызстана на Kazan Hockey Open

Елена Вебер
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Космическая обсерватория обнаружила планету, в которой возможно есть жизнь
Космическая обсерватория обнаружила планету, на которой, возможно, есть жизнь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления