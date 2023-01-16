Крушение самолета в Непале: видео из падающего самолёта появилось в сети

Один из пассажиров запечатлел последние мгновения перед падением. На последних секундах видно только языки пламени и слышны крики людей.

Как сообщает NDTV, мобильный телефон, извлеченный из обломков самолета авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в Непале, по-видимому, запечатлел последние, очень тревожные моменты полета.

Видео начинается с кадров пассажиров, сидящих внутри самолета, и города внизу, видимого из окна, когда самолет кружит перед посадкой. Внезапно происходит взрыв, и экран переворачивается с ног на голову. Последние несколько секунд показывают ужасающий пожар за окном и слышны крики обезумевших пассажиров.

Ранее сообщали о том, что пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли.

Правительство Непала объявило однодневный национальный траур.