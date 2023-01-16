В Алматы школьники и студенты переходят на традиционное обучение

Продлевать дистанционное обучение алматинским школьникам и студентам не стали. В городском управлении образования заявили, что все переходят на традиционное обучение, передает Zakon.kz

"С 16 января учащиеся 0,1-11(12) классов и студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на традиционное обучение. По информации "Казгидромета", 16 января в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 7-9 мороза", - сообщили в управлении образования города.

Ранее 12-13 января школьники, студенты первых и вторых курсов колледжей из-за морозов в Алматы учились дистанционно.

Между тем школьников в Жамбылской, Абайской и Мангистауской областях перевели на дистанционку из-за погодных условий.

В Семее из дома будут учиться ученики первой смены с 1 по 9 класс. На онлайн формат перешли и мангистауские школьники.