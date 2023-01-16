В Израиле десятки тысяч людей протестуют против реформ Нетаньяху

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы трех израильских городов, чтобы выступить против планов правительства Биньямина Нетаньяху по реформированию правовой системы страны и ослаблению Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

На площади Хабима в Тель-Авиве собрались не менее 80 тыс. человек. Многие держали израильские флаги и плакаты с надписями "преступное правительство", "конец демократии" и другими лозунгами, сообщает Sky News.



"Они пытаются уничтожить систему сдержек и противовесов израильской демократии. И мы будем бороться до последней минуты, чтобы спасти израильскую демократию". участник акции Асаф Штейнберг

Небольшое количество людей участвовало в потасовках с полицией, когда они пытались перекрыть шоссе в Тель-Авиве. Небольшие акции протеста прошли также в Иерусалиме и Хайфе.

Премьер-министр Нетаньяху, который находится под судом по обвинению в коррупции, сделал реорганизацию правовой системы страны центральным пунктом своей программы.



Находясь на своем посту чуть более двух недель, его новое правительство, состоящее из ультраортодоксальных и ультраправых националистических партий, выдвинуло предложения по ослаблению Верховного суда, предоставив парламенту право отменять решения суда простым большинством голосов.

Он также хочет предоставить парламенту контроль над назначением судей и уменьшить независимость юридических консультантов.

Министр юстиции Ярив Левин сообщил, что неизбираемые судьи имеют слишком много власти, но противники планов утверждают, что предлагаемые изменения лишат судебную систему независимости и подорвут израильскую демократию. Лидеры израильской оппозиции, бывшие генеральные прокуроры и председатель Верховного суда Израиля выступили против этого плана.

Юридические изменения могут помочь Нетаньяху избежать суда. С момента предъявления обвинения в 2019 году Нетаньяху заявил, что система правосудия настроена против него предвзято.