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Пьяный знакомый бабушки отнес ее плачущего внука в мечеть

Пьяный знакомый бабушки отнес плачущего внука в мечеть Фото: пресс-служба Жамбылской области
15 января в городе Каратау Жамбылской области пропал двухлетний ребенок. Полицейские обнаружили его в мечети города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что с обращением к стражам порядка обратилась мать ребенка. Она рассказала, что оставила малыша с бабушкой, а сама ушла в магазин. Однако, вернувшись, не обнаружила его дома.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 125 части 2 пункту 5 УК РК ("Похищение человека")".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В поисках мальчика были задействованы 80 сотрудников полиции, более 50 волонтеров и неравнодушных жителей района.

"Мы обошли каждый уголок города, заглянули во все люки, исследовали подвалы и крыши домов".Капитан полиции Жангали Копжасаров

В результате мальчика обнаружили в мечети. Каких-либо травм или признаков переохлаждения у него не обнаружено.

Как было установлено полицейскими, во время отсутствия матери в квартиру пришли знакомые бабушки и стали распивать спиртные напитки.

"Услышав сильный плач малыша, один из гостей квартиры, находясь в сильном алкогольном опьянении, завернул его в плед и отнес в ближайшую мечеть".Пресс-служба ДП Жамбылской области

13 января сообщалось, что в Актау трое парней похитили школьницу.

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