Умер экс-гонщик велокоманды "Астана"

Голландский велогонщик Льюве Вестра, который ездил в майке казахстанской велогруппы с 2014-го по 2017 год, скончался в возрасте 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Тело велогонщика обнаружили в офисе его компании в городе Звагдейк-Весте (Нидерланды). От чего умер спортсмен, пока не ясно, причину смерти расследует полиция, передает Wielerflits. Вестра завершил свою спортивную карьеру 6 лет назад. За его плечами опыт выступления за команды Krolstone, Vacansoleil и "Астана". За карьеру он выиграл тринадцать гонок, в их числе два чемпионата Голландии в индивидуальной гонке на время.









В 2014 году он стал гонщиком "Астаны" благодаря победам на этапах Тура Каталонии и Critérium du Dauphiné. В составе казахстанской дружины Вестра помогал знаменитому Винченцо Нибали выиграть "Тур де Франс". Это был один из больших и последних успехов Льюве.



По словам близких, последние несколько лет он страдал от депрессии, ему было трудно жить без профессионального спорта. После завершения карьеры он открыл отель для велосипедистов в Испании, который затем продал.