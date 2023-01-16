Доктор юридических наук, профессор, почетный юрист Казахстана Марат Когамов высказался о постановлении Конституционного суда по закону "О Первом Президенте РК – Елбасы", сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что "Конституционный суд (по сути, "телохранитель Конституции"), не раскачиваясь, сразу перешел в активную фазу своей деятельности".

"Об этом свидетельствует, в частности, принятое им 10 января 2023 года по обращению группы депутатов Парламента РК итоговое решение в форме нормативного постановления № 2 "Об официальном толковании пункта 4 статьи 62 Конституции РК". Надо полагать, обращение инициировано в Конституционный суд не менее одной пятой частью от общего числа депутатов Парламента, как того требуют нормы пункта 1 статьи 72 Конституции РК". Доктор юридических наук, профессор, почетный юрист Казахстана Марат Когамов

В целом, он считает, что вопросы, поставленные депутатами Парламента, актуальны и правомерны.

"Дело в том, что в редакции пункта 4 статьи 46 Конституции до внесения в нее изменений и дополнений по итогам республиканского референдума, статус и полномочия Первого Президента Казахстана определялись двумя взаимозависимыми и одновременно самостоятельными источниками конституционного права, то есть Конституцией и соответствующим конституционным законом. Это обстоятельство, по всей видимости, также легло в основу появления второго вопроса в обращении депутатов Парламента РК: "Подлежит ли признанию утратившим силу Конституционный закон "О Первом Президенте РК - Елбасы" в связи с исключением норм, регулирующих статус и полномочия Первого Президента Казахстана?" Марат Когамов

Вместе с тем он пояснил, что нуждаются в уточнении выводы Конституционного суда по первому вопросу обращения депутатов Парламента в следующей редакции: "Означают ли положения пункта 4 статьи 62 Конституции о том, что конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, что Парламент вправе принимать только конституционные законы, названные таковыми в тексте Конституции?"

"Судя по пункту первому резолютивной части нормативного постановления Конституционного суда, Конституция не ограничивает основания для принятия иных конституционных законов, которые на момент принятия рассматриваемого нормативного постановления прямо не названы в тексте ее норм". Марат Когамов

Известный юрист напомнил, что названными непосредственно в Конституции конституционными законами, как правило, определяются:

особый правовой режим в финансовой сфере в пределах Астаны;

описание и порядок официального использования государственных символов Республики Казахстан;

организация и деятельность Парламента, а также правовое положение его депутатов;

выборы депутатов Парламента Республики Казахстан;

компетенция, порядок организации и деятельности правительства;

организация и деятельность Конституционного суда;

судебная система Республики Казахстан;

компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры Республики Казахстан ( принят именно по итогам референдума );

); правовое положение и организация деятельности уполномоченного по правам человека (принят именно по итогам референдума).

Профессор отметил, что "особняком в этом ряду конституционных законов стоит Конституционный закон "О Президенте РК", который не приведен, как самостоятельный, среди конституционных законов в нормах Раздела III "Президент" Конституции РК".

"Все это вполне конкретно указывает, что перечень конституционных законов, закрепленный в нормах Конституции, является исчерпывающим и широкому толкованию на момент принятия нормативного постановления не подлежит. Именно так следует понимать нормы пункта 4 статьи 62 Конституции, где внятно записано, что "конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, … " (принятые именно по итогам референдума. – Прим. ред.)". Марат Когамов

И дальше, по словам юриста, подытоживают эту мысль, установленными Конституцией сроками, нормы пункта 1 статьи 92 Конституции: "Конституционные законы должны быть приняты в течение года со дня вступления Конституции в силу. Если законы, названные в Конституции конституционными (выделено – мною), или акты, имеющие силу таковых, были приняты к моменту вступления ее в силу, то они приводятся в соответствие с Конституцией и считаются конституционными законами Республики Казахстан".

"Собственно, и сам Конституционный суд в данном нормативном постановлении признает непреложным факт о том, что, цитирую: "Из законодательных актов такого уровня должны быть выведены конституционные законы, вопросы о предмете регулирования которых исключены из Конституции Республики Казахстан". Марат Когамов

Следовательно, как отметил профессор, "любой новый конституционный закон должен быть продуктом и результатом исключительно мотивированных изменений и дополнений в Конституцию РК, вносимых в нее в порядке, установленном статьей 91 Конституции РК".

"Именно этого правила поведения в такой или другой интерпретации, как мне представляется, не достает в пункте первом резолютивной части нормативного постановления Конституционного суда, которое было бы уместным разместить между первым и вторым предложением данного пункта". Марат Когамов

Таким образом, как считает известный юрист, "вывод, сформулированный Конституционным судом в пункте первом резолютивной части нормативного постановления, может быть неправильно истолкован, и в исторически обозримой перспективе конституционные законы станут приниматься также по вопросам, прямо не отраженным в нормах Конституции".

"Это, на мой взгляд, идет вразрез с ролью и назначением Конституции, идеологией Казахстана как правового государства". Марат Когамов

11 января 2023 года стало известно, что Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

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