В Шымкенте полицейский разъезжал с подложными номерами

Сотрудники Полка патрульной полиции Шымкента выявили автомобиль, который передвигался по городу с поддельным государственным номером, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации Полка патрульной полиции в Instagram, водитель привлечен к ответственности по ст. 590 ч. 4 КоАП РК.

"За этим автомобилем числится нарушений ПДД почти на полмиллиона тенге", - говорится под публикацией.

Также под публикацией говорится, что данная машина марки Kia Rio с госномером 0745 закреплена за Департаментом полиции Шымкента.

В свою очередь в городском ДП корреспонденту Zakon.kz подтвердили, что указанный выше служебный автомобиль закреплен за одним из сотрудников Департамента полиции Шымкента.

"Данный сотрудник 14 января 2023 года (в субботу) был задержан сотрудниками Полка патрульной полиции при управлении автотранспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками. В отношении него составлен протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП РК. В настоящее время в отношении водителя проводится служебная проверка". Пресс-служба ДП Шымкента

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 2 января 2023 года утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов.