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В двух областях Казахстана сохранится сильный мороз

В двух областях Казахстана сохраняется сильный мороз Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием обширного северо-западного антициклона, практически по всей стране сохранится погода без осадков.

На востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге страны – туман. Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областях сохраняется сильный мороз 25-26 градусов. РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -11-13°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -2-4°С.

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