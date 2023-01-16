В двух областях Казахстана сохранится сильный мороз

Фото: pixnio

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием обширного северо-западного антициклона, практически по всей стране сохранится погода без осадков. На востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге страны – туман. Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областях сохраняется сильный мороз 25-26 градусов. РГП "Казгидромет" В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -11-13°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С. В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -2-4°С. Читайте также Минэнерго будет регулировать предельные цены на дизтопливо В Таразе запустили "Сергек" Актюбинцы, участвующие в проекте "Ауыл аманаты", выразили благодарность президенту

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