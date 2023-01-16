Нурлану Масимову вменяют еще два дела

Бывший начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, обвиняемый в коррупционных преступлениях, проходит еще по двум делам по статье административного кодекса. Но суд приостановил рассмотрение дел, передает корреспондент Zakon.kz.

В специализированном административном суде Павлодара рассматривают материалы в отношении Нурлана Масимова. Экс-начальник ДП Павлодарской области сейчас находится в следственном изоляторе в ожидании уголовного разбирательства по громкому коррупционному делу. Он также участвует в заседаниях административного суда, куда поступили два дела по ст. 234-1 КоАП РК. Она предусматривает штраф в размере 100 МРП для руководителей госорганов, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

Как следует из документов судебной базы, протокол о правонарушениях, допущенных Масимовым в бытность начальником полиции, составлен специалистом областной ревизионной комиссии. Эти два дела судом были объединены в одно. 16 января представители Нурлана Масимова заявили, что в настоящее время обжалуют действия сотрудника ревизионной комиссии. В связи с этим дальнейшее рассмотрение суд приостановил. О дате возобновления пока неизвестно. Подсудимый не признает административных проступков.

О досудебном расследовании в отношении Нурлана Масимова стало известно в апреле 2022 года. Как сообщалось, экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области, генерал-майор был объявлен в розыск. За информацию о его местонахождении Антикор назначил к выплате 12 млн тенге. 13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.

Новость по теме В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова

22 декабря прокуратура Павлодарской области передала дело в отношении Нурлана Масимова в специализированный суд по уголовным делам.

6 января 2023 года специализированный суд по уголовным делам Павлодарской области принял в производство дело в отношении Нурлана Масимова, его бывшего заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Евгения Евковича. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Региональный антикоррупционный департамент информировал, что бывшие высокопоставленные полицейские обвиняются в получении крупной взятки и хищении бюджетных средств. А именно - в получении взятки в сумме 90 млн тенге за покровительство при проведении госзакупок и хищении 420 млн бюджетных тенге. Эта сумма, согласно обвинительному акту, предназначалась для покупки арттехвооружения.

Позднее стало известно, что суд вернул дело в отношении Нурлана Масимова прокурору Павлодарской области. В пресс-релизе суд указал, что на предварительном слушании 6 января было установлено, что "по делу имеются существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, а именно - при описании распределения ролей между соучастниками, не определена роль исполнителя и организатора". В частности, не ясно, в результате каких преступных действий обвиняемых был причинен ущерб государству. Непонятно, на какую сумму совершено хищение и был причинен ущерб. Вышеуказанные нарушения явились основанием для отложения главного судебного разбирательства и возврата дела прокурору.

Автор: Ирина Адылканова