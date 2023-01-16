Актюбинцы, участвующие в проекте "Ауыл аманаты", выразили благодарность президенту

В Актюбинскую область в целях ознакомления с ходом масштабного проекта "Ауыл аманаты" с рабочей поездкой прибыла делегация во главе с председателем партии Amanat, председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым.

Старт проекту был дан в регионе в 2022 году в рамках первого указа президента "О концепции развития сельских территорий".



Проект направлен на максимальное вовлечение сельчан в аграрный сектор, повышение их доходов, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

Ерлан Кошанов посетил Мартукский район, где его информировали о том, что на подготовительном этапе в 32 селах 13 сельских округов Мартукского района был проведен скрининг с охватом почти 30 500 жителей. В результате, в проект вошли Танирбергенский и Каратогайский сельские округа с охватом 3344 жителей трех сел. В их числе 2131 трудоспособный, 314 самозанятых, 62 безработных, 6 семей, получающих АСП. Данные категории и находятся в фокусе особого внимания проекта.





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В двух округах запланирована реализация 41 проекта на сумму 155,3 млн тенге, в том числе 14 – в отрасли птицеводства, 20 - растениеводства, 5 проектов связаны с малым бизнесом, 2 - оснащением кооперативов.



По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова участникам проекта оказывается всесторонняя поддержка. В частности, в целях решения проблемы дефицита сельхозземель в фонд государства в районе возвращены 25 тысяч га неиспользуемых земель, которые будут передаваться тем, кто намерен развивать растениеводство и животноводство.

Отличительной особенностью "Ауыл аманаты" в Актюбинской области является предоставление скота в качестве товарного кредита. Этой возможностью в Мартукском районе воспользуются 6 участников, которым крупные хозяйства передадут 60 голов скота.

Реализация "Ауыл аманаты" даст значительный эффект в виде снижения количества безработных на 45,2%, получателей АСП на 55%, а средний доход семей участников проекта увеличится на 200,4%.



Благодаря проекту по повышению доходов сельчан помимо вопросов занятости, увеличения средних доходов жителей, также будет решен не менее актуальный вопрос по обеспечению продовольственной безопасности. Так, в результате его реализации обеспеченность мясом птицы увеличится с 21,7% до 44,8%, овощами - с 41,6% до 62,9%, картофелем - с 36% до 63,8%.

Председателя партии Amanat ознакомили с процессом приема заявок от претендентов на участие в проекте, с программой по обучению финансовой грамотности. Члены делегации встретились с участниками проекта, которых интересовали вопросы касающиеся условий кредитования, создания и оснащения кооперативов.





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Руководитель крестьянского хозяйства "Дина" Закир Курманаев один из тех, кто выдаст участникам проекта товарный кредит в виде скота. Сельхозпроизводитель считает, что "Ауыл аманаты" - уникальный проект, который позволит сельчанам значительно увеличить доход.



"Мы с большим воодушевлением восприняли первый указ главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленный на развитие села, поддержку сельских тружеников. "Ауыл аманаты" даст большой эффект. От лица участников проекта и всех, кто трудится в сфере агропромышленного комплекса, хочу выразить Президенту особую благодарность. Мы неустанно трудимся во благо развития села. Подобные важные проекты позволят поднять наши села на новый уровень", - выразил уверенность хозяйственник.



