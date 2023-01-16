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В Таразе запустили "Сергек"

В Таразе запустили "Сергек" Фото: Zakon.kz
В Таразе с 16 января 2023 года после тестовых испытаний запустили интеллектуальную систему общественной и дорожной безопасности "Сергек". Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области.

По данным ведомства, 48 аппаратно-программных комплексов будут обеспечивать дорожную безопасность города (35 - на линейных участках и 13 - на перекрестках).

"Система фиксирует такие нарушения Правил дорожного движения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки (наезд на стоп-линию, неправильное перестроение перед перекрестком, остановку и парковку в неположенном месте)".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Фиксация нарушений Правил дорожного движения происходит в автоматическом режиме и после проверки сотрудником полиции отправляется нарушителю. Все нарушения автоматически регистрируются в Едином реестре административных производств Комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Скачать протоколы предписаний можно на сайтах erap-public.kgp.kz и egov.kz с помощью электронной цифровой подписи.

"В случае несогласия с правонарушениями, зафиксированными аппаратно-программными комплексами, можно обратиться в Департамент полиции Жамбылской области или позвонить по номеру телефона, указанному в предписании".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Интеллектуальную систему общественной и дорожной безопасности "Сергек" в Таразе в тестовом режиме запустили 1 декабря 2022 года.

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