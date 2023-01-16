Босса боссов мафии арестовали в Италии

16 января итальянская полиция арестовала Маттео Мессину Денаро, самого разыскиваемого босса мафии, который находился в бегах с 1993 года. Полиция арестовала его в частной больнице в столице Сицилии Палермо, где он проходил лечение, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры утверждают, что 60-летний Мессина Денаро является боссом сицилийской мафии "Коза Ностра", сообщает Reuters.



Его заочно приговорили к пожизненному заключению за участие в убийстве прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Также Мессине Денаро грозит пожизненное заключение за его роль в терактах во Флоренции, Риме и Милане, в результате которых погибли 10 человек.

В 1993 году он помог организовать похищение 12-летнего мальчика Джузеппе Ди Маттео в попытке отговорить его отца от дачи показаний против мафии, утверждают прокуроры. Мальчика продержали в плену два года, после чего его задушили, а тело растворили в кислоте.

30 лет назад полиция арестовала Сальваторе "Тото" Риину, самого влиятельного босса сицилийской мафии ХХ века. Он умер в тюрьме в 2017 году, так и не нарушив свой кодекс молчания "Омерта". Предполагается, что Мессина Денаро занял его место в роли "босса боссов", так как мафия демонстрировала способность переживать аресты высокопоставленных членов и перегруппироваться.

В сентябре 2022 года полиция заявила, что Мессина Денаро, несмотря на исчезновение, все еще мог отдавать приказы, касающиеся управления мафией в районе западного сицилийского города Трапани, его регионального оплота.

Полиция сообщила, что задержала его утром 16 января в больнице "Ла Маддалена" в северном пригороде Палермо. Мессина Денаро уже некоторое время лечился в больнице. Предположительно он страдает от рака.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала арест "большой победой государства, котораяпоказывает, что оно никогда не сдается перед лицом мафии".



