Подозреваемые в убийстве члена ОПГ кыргызстанцы пытались бежать в Казахстан

Подозреваемые в убийстве члена ОПГ в Кыргызстане пытались перебраться в Казахстан. Их задержали, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Kaktus.media, двух мужчин задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. На следующий день в Оше силовики задержали 32-летнего Нурбека Чубакова.





Уже пятерых подозреваемых участников преступной группировки задержали полицейские, заявили в министерстве внутренних дел Кыргызстана. По версии следствия, все они причастны к бандисткой разборке, где погиб человек.



"Продолжается комплексные оперативно-следственные мероприятия по задержанию остальных участников преступления". МВД Кыргызстана





В ночь на 13 января в городе Ош произошла драка между двумя группировками. Во время разборок два человека получили травмы — один скончался, второй госпитализирован и находится в реанимации.

Полиция задержала лидера одной ОПГ Кыдыр Досонов, еще пять человек были объявлены в розыск. Позднее МВД сообщили о задержании Коргонбай уулу Эламан и Раимберди уулу Акылбек.