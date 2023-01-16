Подозреваемые в убийстве члена ОПГ кыргызстанцы пытались бежать в Казахстан
Фото: Instagram/mvd_official_kg
Подозреваемые в убийстве члена ОПГ в Кыргызстане пытались перебраться в Казахстан. Их задержали, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Kaktus.media, двух мужчин задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. На следующий день в Оше силовики задержали 32-летнего Нурбека Чубакова.
Уже пятерых подозреваемых участников преступной группировки задержали полицейские, заявили в министерстве внутренних дел Кыргызстана. По версии следствия, все они причастны к бандисткой разборке, где погиб человек.
"Продолжается комплексные оперативно-следственные мероприятия по задержанию остальных участников преступления". МВД Кыргызстана
В ночь на 13 января в городе Ош произошла драка между двумя группировками. Во время разборок два человека получили травмы — один скончался, второй госпитализирован и находится в реанимации.
Полиция задержала лидера одной ОПГ Кыдыр Досонов, еще пять человек были объявлены в розыск. Позднее МВД сообщили о задержании Коргонбай уулу Эламан и Раимберди уулу Акылбек.
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