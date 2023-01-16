В МИД рассказали об уменьшении количества незаконных мигрантов из Казахстана в Южной Корее

На брифинге в Министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил об уменьшении количества незаконных мигрантов из Казахстана в Южной Корее, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам официального представителя МИД РК, благодаря "зеленому коридору", многие незаконные мигранты из Казахстана, смогли вернуться домой.

"По последним данным, месяц назад получал информацию, что количество наших незаконных мигрантов в Южной Кореи сократилось. Около 7-8 тысяч наших граждан сейчас там находятся. Было около 11-12 тысяч человек". Айбек Смадияров

Он уточнил, что большинство человек воспользовались этим "зеленым коридором", но и без него люди могут спокойно выезжать из страны.

"Без него они также могут спокойно выезжать. Еще посольство Кореи ввело практику выдачи специального разрешения перед тем, как приехать в Корею по безвизовому режиму - нужно сдать все необходимые документы - авиабилет, обратный авиабилет и страховку. Поэтому, как раньше, теперь наши граждане не могут поехать и остаться там". Айбек Смадияров

В 2022 году в Южной Корее в ночь с 29 на 30 октября произошла самая крупная в истории этой страны давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон.

В числе погибших оказалась и студентка из Казахстана.