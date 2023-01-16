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ЕАЭС утвердил модельную таксономию, которая позволит финансировать зеленые проекты

ЕАЭС утвердил модельную таксономию, которая позволит обеспечить финансирование зеленых проектов Фото: Zakon.kz
В Евразийском экономическом союзе утвердили модельную таксономию, которая позволит обеспечить финансирование зеленых проектов. Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, передает Zakon.kz,
"Мы говорим о документе, утвержденном во исполнение решений Евразийского межправительственного совета, что позволяет рассматривать его как полноправный инструмент отбора зеленых проектов для целей их финансирования на всем пространстве ЕАЭС. Модельная таксономия может упростить доступ компаний-инвесторов стран ЕАЭС к рынкам капитала стран-участниц через размещение инструментов финансирования на биржах стран ЕАЭС. В структуре модельной таксономии использован отраслевой подход, выбор отраслей во многом обусловлен их углеродоемкостью и потенциалом сокращения выбросов", – рассказал Андрей Слепнев.

В ЕЭК отметили, что целью подготовки критериев зеленых проектов стран ЕАЭС (модельной таксономии) является стимулирование и сближение подходов государств-членов в рамках системного развития инструментов зеленого финансирования в ЕАЭС, а также обеспечение свободы движения капиталов.

Подготовленные критерии могут послужить основой для разработки или актуализации национальных таксономий.

"При определении критериев были проанализированы лучшие мировые практики, а также приняты во внимание национальные подходы к достижению климатических целей. Это позволит обеспечить высокий уровень совместимости модельной таксономии с другими международными стандартами, а также ее признание как международным сообществом разработчиков стандартов, так и международными инвесторами", - рассказали в ЕЭК.

Модельная таксономия разработана ЕЭК совместно с ВЭБ.РФ и Центром зеленых финансов МФЦА, являющимися национальными разработчиками таксономий России и Казахстана.

В настоящее время в мире существует около 15 национальных систем, среди которых таксономии Европейского союза, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан.

Рабочая группа также подготовила доклад о международных и национальных подходах к разработке систем финансирования низкоуглеродной экономики.

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