Олаф Шольц принял прошение Кристины Ламбрехт об отставке с поста министра обороны ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился удовлетворить прошение об отставке Кристины Ламбрехт с поста министра обороны, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время он представит президенту Германии новую кандидатуру на этот пост, пишет Welt со ссылкой на заявление главы ведомства.

Свое решение Ламбрехт объяснила повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям, что мешает должным образом "освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии".

Ранее о грядущей отставке Ламбрехт сообщали немецкие СМИ. Министра неоднократно критиковали из-за отсутствия опыта, необходимого для этой должности. Также министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.

Сильное возмущение в Германии вызвало видео с ее новогодним поздравлением об Украине, снятом на фоне фейерверков.

В декабре 2021 года Кристине Ламбрехт заявила, что считает необходимым ввести персональные санкции в отношении высшего руководства России. В частности, предложила Министр обороны ФРГ предложила лишить Путина прав на шопинг в Париже.