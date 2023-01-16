Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Олаф Шольц принял прошение Кристины Ламбрехт об отставке с поста министра обороны ФРГ

Отставка с поста министра обороны ФРГ Фото: Instagram/christine.lambrecht
Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился удовлетворить прошение об отставке Кристины Ламбрехт с поста министра обороны, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время он представит президенту Германии новую кандидатуру на этот пост, пишет Welt со ссылкой на заявление главы ведомства.

Свое решение Ламбрехт объяснила повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям, что мешает должным образом "освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии".

Ранее о грядущей отставке Ламбрехт сообщали немецкие СМИ. Министра неоднократно критиковали из-за отсутствия опыта, необходимого для этой должности. Также министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.

Сильное возмущение в Германии вызвало видео с ее новогодним поздравлением об Украине, снятом на фоне фейерверков.

В декабре 2021 года Кристине Ламбрехт заявила, что считает необходимым ввести персональные санкции в отношении высшего руководства России. В частности, предложила Министр обороны ФРГ предложила лишить Путина прав на шопинг в Париже.

Читайте также

Как связаны отставка депутата Европарламента и Казахстан?

В Израиле десятки тысяч людей протестуют против реформ Нетаньяху

Константин Вноровский
Олаф Шольц Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
комментарий Нацбанка по соглашению с Россией
В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге
В Алматы изнасиловали мужчину
В Алматы изнасиловали мужчину
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления