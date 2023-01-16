18 января в Казахстане отключат телевидение и радио

Вещание телеканалов и радиостанций временно остановят 18 января в Казахстане, передает Zakon.kz.

18 января 2023 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы, говорится в сообщении министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Будут закрыты сервисы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

В сообщении ведомства говорится, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания и приносятся извинения за временные неудобства.