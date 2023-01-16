Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Кыргызстане запретили вывозить наличную иностранную валюту

В Кыргызстане ввели запрет на вывоз валюты Фото: pixabay
Кабинет министров Кыргызстана установил временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты из страны, сообщает Zakon.kz.
"Установлен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты из Кыргызской Республики до принятия соответствующего решения Кабинета Министров", - говорится на сайте Кабмина.

Как поясняется, такое решение принято в целях обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Кыргызской Республики.

Так, установлен временный запрет:

  • нерезидентам и иностранным гражданам в сумме более 5 000 наличных долларов;
  • резидентам и гражданам Кыргызской Республики в сумме более 10 000 наличных долларов;

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызстана наличных долларов в сумме, превышающей 10 000 долларов, взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.


Читайте также

Цена газа в Европе упала ниже $650 впервые с сентября 2021 года

Цены на социально значимые продукты питания продолжили рост в новом году

Минэнерго будет регулировать предельные цены на дизтопливо

Лариса Черненко
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Алматы изнасиловали мужчину
В Алматы изнасиловали мужчину
комментарий Нацбанка по соглашению с Россией
В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления