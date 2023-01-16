В Кыргызстане запретили вывозить наличную иностранную валюту

Кабинет министров Кыргызстана установил временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты из страны, сообщает Zakon.kz.

"Установлен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты из Кыргызской Республики до принятия соответствующего решения Кабинета Министров", - говорится на сайте Кабмина.

Как поясняется, такое решение принято в целях обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Кыргызской Республики.

Так, установлен временный запрет:

нерезидентам и иностранным гражданам в сумме более 5 000 наличных долларов;

резидентам и гражданам Кыргызской Республики в сумме более 10 000 наличных долларов;

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызстана наличных долларов в сумме, превышающей 10 000 долларов, взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.



