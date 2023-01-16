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Учителя Шотландии вышли на забастовку с требованием повышения зарплат

Вышли забастовку с требованием повышения зарплат Фото: eis.org.uk
В Шотландии преподаватели вышли на 16-дневную акцию протестов с требованием повысить зарплату, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky News, акции протеста продлятся до 6 февраля.

Акции протеста будут проводиться только в учебные дни. Каждый день в двух разных округах учителя будут проводить забастовку. В результате акции пройдут в 32 муниципалитетах.

Сегодня, 16 января забастовка началась в Глазго. Закрыты все школы, а в округе Западный Лотиан отменены занятия для всех учеников, кроме сдающих вступительные экзамены, отмечает телеканал.

К педагогам присоединились члены Союза директоров школ Шотландии, они также начали 16-дневную забастовку.

При этом 10 января в Шотландии из-за прежних забастовок были вынуждены на день закрыться почти все начальные школы, а 11 января - все средние школы. В случае невыполнения выдвинутых требований учителя будут готовы объявить еще о 22 днях забастовок, которые придутся на февраль, март и апрель. Профсоюзы грозят тем, что в этом случае в какой-то момент в каждой из частей региона работа школ будет парализована на три дня подряд.

Педагоги ранее отвергли повторное предложение властей о повышении зарплаты на 5% и требуют увеличения выплат на 10%.

В прошлую пятницу крупнейший профсоюз учителей Шотландии Educational Institute of Scotland (EIS) сообщил о 22 дополнительных днях забастовок. Акции протеста пройдут 28 февраля, 1 марта и в период с 13 марта по 21 апреля.

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