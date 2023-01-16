Цена газа в Европе упала ниже $650 впервые с сентября 2021 года

Цена газа в Европе упала ниже 650 долларов за тысячу кубометров, сообщает Zakon.kz.

Это произошло впервые с сентября 2021 года, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Это выяснилось в ходе торгов в понедельник, 16 января 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 728,6 доллара. По состоянию на 16:07 по времени Астаны их цена составляла 652,5 доллара, а минутами ранее она опускалась до 645,1 доллара за тысячу кубометров — впервые за более чем 16 месяцев.

Биржевые цены на газ в Европе в последний раз опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров 5 января. Снижение котировок связано с потеплением и мягкой зимой в Европе, что сокращает расход газа в европейских странах. Именно поэтому довольно большие запасы газа в подземных хранилищах расходуются медленнее обычного.



