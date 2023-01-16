Димаш предупредил казахстанцев о мошенниках, действующих от его имени

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к своим поклонникам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель записал видеообращение в Instagram, где предостерегает фанатов от мошенников.





"До этого дня нормально относился к тому, что в разных социальных сетях создаются аккаунты с моим именем, моей фамилией. Но как вы заметили, появились мошенники, которые занимаются вымоганием денег. Насколько я знаю, они проводят там игры, лотереи". Димаш Кудайберген

Певец отметил, что аферисты используют фотографии его общения с поклонниками через Instagram.







"Ребята, вы знаете, что я никогда этим не занимался. Обидно, что некоторые люди на это ведутся. Хочу вас предостеречь. Никогда не отправляйте деньги через интернет". Димаш Кудайберген

В заключение Димаш призвал всех беречь себя, своих родных и близких, а также быть осторожными.

