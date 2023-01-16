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Школьники Темиртау не смогли вернуться в школы

Школьники Темиртау не смогли вернутся в школы Фото: Zakon.kz
Почти все учащиеся Темиртау занимались 16 января дистанционно. Причина – погодные условия, сообщает Zakon.kz.

После сильных морозов на улице наконец потеплело. Но промерзшие здания так и не сумели прогреться. В них холодно настолько, что санэпиднормы запрещают проводить занятия офлайн, передает КТК.

Окна мы заклеили своими силами, то есть учителя. Пленкой, целлофаном, как было рекомендовано. Но посмотрите на градусник: 6 градусов с половиной. Это не нам думать, это государству, это акиму нашему думать. Если даже придут дети, как заниматься при таких температурных условиях? Одеваться мы просили, чтобы одеты на уроках были. Но это некомфортно для учебного процесса. Но одетые мы работали. Учитель химии Марина Грибанова

Стоит отметить, что 26 детских садов Темиртау выручают обогреватели.


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Проблемы с теплом город испытывает не первый год. Из-за большого износа котлы на ТЭЦ-2 не могут выдать нормативные параметры.


Если ситуация сейчас стабилизируется, с завтрашнего дня мы отменять занятия не будем, то есть все дети будут учиться в штатном формате. Если действительно температура в школах не будет выдерживаться санэпидемиологическим нормам, тогда мы будем вынуждены перевести на дистанционный формат.Заместитель акима города Темиртау Самат Зияшев

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