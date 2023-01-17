Вдова врача Шумкова прокомментировала приговор убийце мужа

По словам Асель Исабековой, самым справедливым наказанием для убийцы супруга, она считает максимальное, сообщает Zakon.kz.

Женщина сказала, что не понимает, как можно простить убийцу, передает Первый канал "Евразия".

16 января суд вынес приговор убийце врача Шумкова. Его осудили на 18 лет.

В материалах суда говорится, что Турсынбаев обратился за медпомощью к гастроэнтерологу Шумкову. После обследования подсудимый посчитал, что у него ухудшилось здоровье, и по этой причине решил убить врача. Для этого он украл охотничье ружье и поджидал врача на автостоянке возле дома.

Дождавшись, он дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Один выстрел был в голову. После расправы сел в такси и уехал.

Задержали его по горячим следам. Причиной своего поступка убийца назвал отчаяние.

Он обвинял Юрия Шумкова в том, что тот при обследовании якобы повредил ему гортань, из-за чего он не смог есть и предполагал, что скоро умрет.

Суд над Турсынбаевым начался осенью прошлого года. Экспертиза признала Турсынбаева вменяемым. В преступлении во время судебного разбирательства мужчина сознался и попросил прощения у семьи врача.

"Самое справедливое, честное - максимальное наказание в отношении данного убийцы. Я вообще не понимаю, как можно простить убийцу?" Вдова Юрия Шумкова Асель Исабекова

Погибшему гастроэнтерологу Юрию Шумкову было 47 лет. О враче коллеги отзывались только положительно. Его считали профессионалом своего дела, который помог многим пациентам и никогда не вступал ни с кем в конфликт. У погибшего остались двое детей.



Турсынбаев будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности и должен выплатить семье погибшего компенсацию 15 млн тенге.

Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием. О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.



22 ноября вдова Шумкова выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.

4 января 2023 года на заседании суда подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова.

6 января подсудимый признал иски о возмещении морального и материального вреда, которые подали мать и вдова Юрия Шумкова.