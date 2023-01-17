Вдова врача Юрия Шумкова: Как можно простить убийцу?
Женщина сказала, что не понимает, как можно простить убийцу, передает Первый канал "Евразия".
16 января суд вынес приговор убийце врача Шумкова. Его осудили на 18 лет.
В материалах суда говорится, что Турсынбаев обратился за медпомощью к гастроэнтерологу Шумкову. После обследования подсудимый посчитал, что у него ухудшилось здоровье, и по этой причине решил убить врача. Для этого он украл охотничье ружье и поджидал врача на автостоянке возле дома.
Дождавшись, он дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Один выстрел был в голову. После расправы сел в такси и уехал.
Задержали его по горячим следам. Причиной своего поступка убийца назвал отчаяние.
Он обвинял Юрия Шумкова в том, что тот при обследовании якобы повредил ему гортань, из-за чего он не смог есть и предполагал, что скоро умрет.
Суд над Турсынбаевым начался осенью прошлого года. Экспертиза признала Турсынбаева вменяемым. В преступлении во время судебного разбирательства мужчина сознался и попросил прощения у семьи врача.
"Самое справедливое, честное – максимальное наказание в отношении данного убийцы. Я вообще не понимаю, как можно простить убийцу?" Вдова Юрия Шумкова Асель Исабекова
Погибшему гастроэнтерологу Юрию Шумкову было 47 лет. О враче коллеги отзывались только положительно. Его считали профессионалом своего дела, который помог многим пациентам и никогда не вступал ни с кем в конфликт. У погибшего остались двое детей.
Турсынбаев будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности и должен выплатить семье погибшего компенсацию 15 млн тенге.
Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием. О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.
22 ноября вдова Шумкова выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.
4 января 2023 года на заседании суда подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова.
6 января подсудимый признал иски о возмещении морального и материального вреда, которые подали мать и вдова Юрия Шумкова.