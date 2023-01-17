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Землян предупредили о новой длительной магнитной буре

Землян предупредили о новой длительной магнитной буре Фото: pixabay
Магнитная буря, по данным астрономов началась накануне и продлится по 21 января 2023 года, сообщает Zakon.kz

Пик магнитной бури придется на 18-20 января. По прогнозам, в эти дни интенсивность ударов составит 5 баллов из 8 возможных.

Потом будет передышка, но продлится она недолго.

"Уже вечером 24 января интенсивность магнитных возмущений начнет расти и на этот раз буря будет затяжной, она продлится до 31 января. Ее пик придется на 25-26 января. В эти дни шторм будет пятибалльный", - отметили специалисты.

Магнитные бури интенсивностью более 5 баллов уже доставляют неприятности метеочувствительным гражданам.

В такие дни возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил и депрессия.

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