Американке вернули потерянный при перелете чемодан спустя четыре года

Багаж вернулся к хозяйке из США в полной сохранности после четырех лет его безуспешных поисков и как оказалось чемодан побывал в Гандурасе - там, где его хозяйка даже и не мечтала побывать, сообщает Zakon.kz

Как пишет NY York Post, в 2018 году компания United Airlines потеряла ее чемодан в Чикаго. По словам женщины, "долгие месяцы" она пыталась вернуть свои вещи, но в авиакомпании отвечали, что не знают, где находится багаж.

"Внезапно мне звонят из Хьюстона, штат Техас, и говорят, что они нашли мой багаж. Я подумала, что это ошибка, ведь багаж пропал четыре года назад". хозяйка чемодана Эйприл Гэвин

Каким-то невероятным образом чемодан оказался в Гондурасе, и в авиакомпании не смогли объяснить, как это случилось.

Туристка обнаружила внутри чемодана все свои вещи в полной сохранности: одежду, украшения, очки, зарядник для ноутбука, фен и одежду, которую она купила для своих дочерей. Известна и причина столь долгих странствий багажа — его не просканировали в багажном отделении в Чикаго.

"Мы очень рады решить эту проблему спустя столько лет", — отметил представитель United Airlines.