Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Американке вернули потерянный при перелете чемодан спустя четыре года

Американке вернули потерянный при перелете чемодан спустя четыре года Фото: pixabay
Багаж вернулся к хозяйке из США в полной сохранности после четырех лет его безуспешных поисков и как оказалось чемодан побывал в Гандурасе - там, где его хозяйка даже и не мечтала побывать, сообщает Zakon.kz

Как пишет NY York Post, в 2018 году компания United Airlines потеряла ее чемодан в Чикаго. По словам женщины, "долгие месяцы" она пыталась вернуть свои вещи, но в авиакомпании отвечали, что не знают, где находится багаж.

"Внезапно мне звонят из Хьюстона, штат Техас, и говорят, что они нашли мой багаж. Я подумала, что это ошибка, ведь багаж пропал четыре года назад".хозяйка чемодана Эйприл Гэвин

Каким-то невероятным образом чемодан оказался в Гондурасе, и в авиакомпании не смогли объяснить, как это случилось.

Туристка обнаружила внутри чемодана все свои вещи в полной сохранности: одежду, украшения, очки, зарядник для ноутбука, фен и одежду, которую она купила для своих дочерей. Известна и причина столь долгих странствий багажа — его не просканировали в багажном отделении в Чикаго.

"Мы очень рады решить эту проблему спустя столько лет", — отметил представитель United Airlines.

Читайте также

Таиланд отменил для туристов правило полной вакцинации против коронавируса

В Акмолинской области открыли дороги в некоторых направлениях

В Карагандинской области открыли некоторые дороги

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
комментарий Нацбанка по соглашению с Россией
В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления