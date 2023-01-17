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Из-за мягкой зимы в Европе цена на газ значительно упала

Из-за мягкой зимы в Европе цена на газ значительно упала Фото: pixabay
Стоимость газа в Европе опускалась почти до 600 долларов за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года, сообщает Zakon.kz.

В ходе торгов февральские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели до 609 долларов или 54,4 евро за МВт-ч.

Общее снижение цен, по данным "Российской газеты" связано с мягкой зимой в Европе, что сокращает расход газа. В связи с этим заполненность ПХГ находится на рекордном для этого времени года уровне - 81,7%. Кроме того, средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС находится на высоком уровне и превышает 26%. 

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