Панда из зоопарка Гуанчжоу стала звездой соцсетей

Панда по кличке Яи из зоопарка Гуанчжоу стала звездой соцсетей благодаря своим забавным кувыркам

Ролик, где животное совершает семь "кувырков" подряд, набирает миллионы просмотров.

Понаблюдать за интернет-сенсацией приезжают сотни посетителей.

Яи любит лакомиться специально приготовленным хлебом из сои и кукурузы и сидеть на любимом дереве.

Гигантские панды популярны в мире благодаря милой внешности, напоминающей детскую игрушку.

Большие панды не живут в мире нигде, кроме Китая, и считаются там национальным достоянием и символом.

Их называют еще бамбуковыми медведями, но в отличие от остальных медведей они имеют довольно длинный хвост. Китайское название больших панд буквально переводится как "медведь-кошка".

Большие панды живут до 20 лет. Рост самцов достигает 180 см, а вес 160 кг.

Это малоподвижные животные, которые спят по 12 часов в сутки, а остальное время, прежде всего в утренние часы, заняты поеданием зеленых побегов бамбука, являющегося их основной пищей, хотя иногда они ловят мелких зверьков.

В день взрослой панде требуется до 30 кг бамбука. Главным направлением усилий Китая по их сохранению было увеличение площади бамбуковых лесов.