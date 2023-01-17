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Панда из зоопарка Гуанчжоу стала звездой соцсетей

Панда из зоопарка Гуанчжоу стала звездой соцсетей Фото: pixabay
Панда по кличке Яи из зоопарка Гуанчжоу стала звездой соцсетей благодаря своим забавным кувыркам

Ролик, где животное совершает семь "кувырков" подряд, набирает миллионы просмотров.

Понаблюдать за интернет-сенсацией приезжают сотни посетителей.

Яи любит лакомиться специально приготовленным хлебом из сои и кукурузы и сидеть на любимом дереве.

Гигантские панды популярны в мире благодаря милой внешности, напоминающей детскую игрушку.

Большие панды не живут в мире нигде, кроме Китая, и считаются там национальным достоянием и символом.

Их называют еще бамбуковыми медведями, но в отличие от остальных медведей они имеют довольно длинный хвост. Китайское название больших панд буквально переводится как "медведь-кошка".

Большие панды живут до 20 лет. Рост самцов достигает 180 см, а вес 160 кг.

Это малоподвижные животные, которые спят по 12 часов в сутки, а остальное время, прежде всего в утренние часы, заняты поеданием зеленых побегов бамбука, являющегося их основной пищей, хотя иногда они ловят мелких зверьков.

В день взрослой панде требуется до 30 кг бамбука. Главным направлением усилий Китая по их сохранению было увеличение площади бамбуковых лесов.

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