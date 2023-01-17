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В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики прогнозируют на вторник 17 января неблагоприятные метеорологические условия в Астане, Алматы, Костанае, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Актобе и Шымкенте, сообщает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что погода в Казахстане сильно не изменится - морозы сохранятся 17-19 января.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -11-13°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -2-4°С.

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Елена Вебер
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