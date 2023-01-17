Крупный пожар произошел на складе с литиевыми батареями во французском Гран-Куроне
Фото: https://t.me/shot_shot
Крупный пожар во Франции произошел на складе с литиевыми батареями. Рядом находится помещение с автошинами, куда уже перекинулось пламя, сообщает Zakon.kz.
По сообщениям СМИ, в городе Гран-Курон пожарные тушат огонь на складе, но уже полыхает соседний ангар, где хранится около 70 тысяч автомобильных шин.
Общая площадь возгорания, по данным Telegram-канала Shot, составляет около 12 000 квадратов.
Отмечается, что литий при горении может быть токсичен, однако сведений о пострадавших пока не поступало.
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