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Крупный пожар произошел на складе с литиевыми батареями во французском Гран-Куроне

Адским пламенем горит склад с литиевыми батареями во французском Гран-Куроне Фото: https://t.me/shot_shot
Крупный пожар во Франции произошел на складе с литиевыми батареями. Рядом находится помещение с автошинами, куда уже перекинулось пламя, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям СМИ, в городе Гран-Курон пожарные тушат огонь на складе, но уже полыхает соседний ангар, где хранится около 70 тысяч автомобильных шин.

Общая площадь возгорания, по данным Telegram-канала Shot, составляет около 12 000 квадратов.

Отмечается, что литий при горении может быть токсичен, однако сведений о пострадавших пока не поступало. 

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