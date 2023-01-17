Стало известно, почему жители микрорайона "Кайрат" в Алматы остались без газа

В акимате Алматы прокомментировали отключение газа в микрорайоне "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО "Баймак" в микрорайоне "Кайрат", которые вышли из строя в результате ДТП.

16 января в 13:30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления. В результате аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.

"Аварийно-восстановительные работы заняли более трех часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение". Пресс-служба акимата Алматы

Сотрудниками районного акимата и АО "КазТрансГаз Аймак" была проведена разъяснительная встреча с жителями микрорайона, после чего был проведен подомовой обход.

"В 1:30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам. По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся)". Пресс-служба акимата Алматы

Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены 17 января в дневное время.





30 ноября в Алматинской области произошла авария на магистральной линии. Население нескольких сел Талгарского района осталось без газа.