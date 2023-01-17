Роналду выйдет с капитанской повязкой на матч против "ПСЖ"

19 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет товарищеский матч между французским "ПСЖ" и местной сборной, куда вошли футболисты "Аль-Насра" и "Аль-Хилаля". Звездный португалец Криштиану Роналду будет капитаном команды хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

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Данную информацию распространил Турки Аль аш-Шейха, председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Спортивный чиновник лично надел португальцу капитанскую повязку на матч с парижанами.





الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

Таким образом, новое приобретение "Аль-Насра" Криштиану Роналду дебютирует за свой клуб 19 января в товарищеской игре. Начало матча – в 23:00 по времени Астаны.