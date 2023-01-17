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Роналду выйдет с капитанской повязкой на матч против "ПСЖ"

Футбол Роналду Капитан Фото: Twitter/AlNassrFC_EN
19 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет товарищеский матч между французским "ПСЖ" и местной сборной, куда вошли футболисты "Аль-Насра" и "Аль-Хилаля". Звездный португалец Криштиану Роналду будет капитаном команды хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

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Данную информацию распространил Турки Аль аш-Шейха, председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Спортивный чиновник лично надел португальцу капитанскую повязку на матч с парижанами. 


 Таким образом, новое приобретение "Аль-Насра" Криштиану Роналду дебютирует за свой клуб 19 января в товарищеской игре. Начало матча – в 23:00 по времени Астаны. 

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