Роналду выйдет с капитанской повязкой на матч против "ПСЖ"
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Данную информацию распространил Турки Аль аш-Шейха, председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Спортивный чиновник лично надел португальцу капитанскую повязку на матч с парижанами.
الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023
Таким образом, новое приобретение "Аль-Насра" Криштиану Роналду дебютирует за свой клуб 19 января в товарищеской игре. Начало матча – в 23:00 по времени Астаны.